Явка виборців на Донбасі на позачергових виборах становитиме близько 40% - КВУ

Таку думку висловила заступник голови правління Комітету виборців України, головний директор програм КВУ Наталія Линник під час прес-конференції в УНІАН.

Вона зазначила, що на сьогодні достеменно спрогнозувати явку виборців неможливо.

«Оскільки дуже багато переселенців і, відповідно, ми не знаємо, скільки виборців виїхало до РФ, скільки живих залишилось - теж питання, яке ніхто достеменно не може дослідити. Втім, ми очікуємо, що явка на тих територіях, які контролюються українською армією, буде в межах 40%, бо там дуже багато розчарованих виборців, які просто не знають, за кого їм голосувати зараз, і вони не бачать своїх представників в парламенті», - сказала Линник.

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У свою чергу юрист КВУ Святослав Пікуль зазначив, що ті, хто виїхав Донбасу на територію РФ, також зможуть проголосувати, змінивши місце голосування.

«Варто наголосити, що перед виборами президента йшла мова про 100 тисяч тимчасових переселенців. Зараз йде мова про 300 тисяч. Відповідно, їхня кількість суттєво зросла і, відповідно, кількість тих осіб, які захочуть змінити місце голосування, певно, також зросте. Тому ЦВК потрібно думати про це вже зараз, бо перед самими виборами можуть виникнути проблеми», - сказав він.

В той же час Линник також зазначила, що в середньому явка по Україні трішки знизиться, у порівнянні з президентськими виборами, і становитиме близько 60%.

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Як повідомляв УНІАН, позачергові вибори до ВР заплановані на 26 жовтня 2014 року.

На сьогодні Центрвиборчком зареєстрував вже 351 кандидата у народні депутати у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

В одномандатних виборчих округах зареєстровано 167 кандидатів. При цьому 153 кандидати будуть балотуватися шляхом самовисування, 14 - від партій.

ЦВК має можливість проводити підготовку до позачергових парламентських виборів лише у 9 з 21-го виборчого округу в межах Донецької області та у 4 з 11-ти виборчих округів, які утворені в межах Луганської області.