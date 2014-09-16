Нардепа Журавського вкинули у смітник під стінами ВР (відео)

Обурений натовп спіймав і вкинув у сміттєвий бак народного депутата Журавського. Люди не давали Журавському вилізти з баку і звинувачували в тому, що "через таких, як він, гинуть їхні брати і друзі".

Депутат тримався спокійно і не випускав із рук свій дипломат.

Журавський відомий як автор скандального проекту Закону України про наклеп, що викликав хвилю протестів серед журналістів. За результатами щорічного дослідження Інституту масової інформації та Незалежної медіа-профспілки потрапив в десятку найбільших ворогів української преси у 2012–2013 роках.

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