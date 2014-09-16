Під Верховною Радою підмітали сміття, щоб показати політикам їх місце

Із гаслом: «За чисту владу, чисту землю, за чисте повітря, за майбутнє України», активісти вимагали прийняття закону про люстрацію, який, зокрема, запроваджує в Україні обов’язкове проходження процедури перевірки при призначенні/обранні на посади у органах державної влади, а також осіб, які вже займають ці посад. Щоб привернути увагу громадськості до важливості закону, молоді люди взяли до рук віники і продемонстрували, як необхідно очищати не лише землю від сміття, а й владу – від корупціонерів.

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«Політикам необхідно зрозуміти, що у владу повинні йти професіонали із активною громадською позицією, прогресивними поглядами, усвідомленням того, що у складний для країни час потрібно згуртовуватися навколо ідеї єдності, миру, патріотизму, любові та поваги до вітчизни. Саме тому, завдяки нашій підтримки, підтримки молоді,представників інших партій, обранці народу нарешті дослухались до голосу народу та прийняли цей законопроект!», - говорить Голова УП «Зелена планета» Сергій Орєхов.