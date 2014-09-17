Порошенко призначив нового голову Кіровоградської ОДА

00:46, 17 вересня 2014
Політика
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Новим головою Кіровоградської ОДА став Сергій Кузьменко.

УНИАН

Про це йдеться в указі президента України Петра Порошенка № 735/2014 "Про призначення Сергія Кузьменка головою Кіровоградської обласної державної адміністрації".

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Раніше на цій посаді перебував Олександр Петік.

Його Порошенко звільнив з посади указом № 734/2014.

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