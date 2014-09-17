На Донеччині бойовики з установок "Град" три години обстрілювали селище, загинули понад 10 мирних жителів

Про це повідомляє прес-служба штабу АТО у соцмережі.

"Сьогодні, 17 вересня, з 8.45 до 11.40 в районі населеного пункту Нижня Кринка терористи вели безперервний обстріл з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» позицій сил АТО та по будинкам місцевих жителів", - йдеться у повідомленні. Читайте такожНа Донбасі бойовики збільшили кількість обстрілів населених пунктів з мирними мешканцями, є загиблі - штаб АТО

У результаті цього обстрілу зруйновано 9 житлових будинків мешканців Нижньої Кринки, загинуло понад 10 мирних громадян та десятки отримали поранення, підкреслюють у штабі.