На Донеччині бойовики з установок "Град" три години обстрілювали селище, загинули понад 10 мирних жителів
13:13, 17 вересня 2014Політика
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На Донеччині бойовики з установок "Град" три години обстрілювали селище Нижня Кринка і позиції сил АТО.
На Донеччині бойовики з установок "Град" три години обстрілювали селище/ Фото Министерства обороны РФ
Про це повідомляє прес-служба штабу АТО у соцмережі.
"Сьогодні, 17 вересня, з 8.45 до 11.40 в районі населеного пункту Нижня Кринка терористи вели безперервний обстріл з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» позицій сил АТО та по будинкам місцевих жителів", - йдеться у повідомленні. Читайте такожНа Донбасі бойовики збільшили кількість обстрілів населених пунктів з мирними мешканцями, є загиблі - штаб АТО
У результаті цього обстрілу зруйновано 9 житлових будинків мешканців Нижньої Кринки, загинуло понад 10 мирних громадян та десятки отримали поранення, підкреслюють у штабі.
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