Депутати порушать питання про повернення до України екс-посадовців та їхніх коштів

Про це він сказав сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

Депутат нагадав, що сьогодні депутати з групи "За мир і стабільність" відвідують Держдуму РФ. Він зазначив, що Україна має починати діалог із парламентаріями різних країн, зокрема, з ЄС, Білорусі, Росії. Серед питань, які плануються порушити на зустрічах з російськими депутатами, мають бути, зокрема, ситуація в Донецькій та Луганській областях України, відстоювання економічних інтересів України.

"Я просив своїх колег, щоб вони поставили питання Державній думі, на якій підставі люди, які, згідно з інформацією правоохоронних органів, обкрадали бюджет України, знаходяться на цій території. Щоб звернулися до депутатів Державної думи, щоб вони звернулися до інших відомств, до ФСБ, до Міністерства іноземних справ, з питанням, на якій підставі ці люди там знаходяться", - сказав Грушевський і додав, що "ми знаємо, де наші кошти, і хто вкрав ці кошти".

Він наголосив, що РФ має повернути до України "усіх емігрантів".

"І цим людям стане легше, вони теж мають право на захист. І повинні дати відповідь, чи крали вони ці кошти, чи не крали", - сказав Грушевський.

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Також він зазначив, що втікачів необхідно повернути до України, аби прийнятий закон про особливий статус деяких районів Донбасу, «не надихнув» їх фінансувати в інших регіонах «людей, у яких є якесь своє бачення розвитку територій".

"Головне, щоб після цього закону не надихнуло наших емігрантів, а ми знаємо, хто у нас емігранти: це Клименко, Арбузов, Курченко та інша компанія, - не надихнуло їх фінансувати у інших регіонах людей, у яких є якесь своє бачення розвитку територій", - сказав він.

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Грушевський відзначив, що цим питанням, у першу чергу, мають займатися правоохоронні органи. "Мені не зрозуміло, що з першого дня, коли ці люди залишили межі території України, всі говорили, що ці люди фінансують, ці люди мають відношення до найманців. Де продовження цих кримінальних справ? Де результат усього цього? Чому по сьогоднішній день не зроблено жодного запиту, де ці люди знаходяться? Ми всі знаємо, де вони знаходяться", - зазначив Грушевський.

Як повідомлялося, голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Слуцький заявив, що сьогодні, 17 вересня, до російського парламенту прибудуть 24 депутати Верховної Ради України, які входять до складу групи "За мир та стабільність".