Сьогодні виповнюється 75 років з дня вторгнення СРСР у Польшу

1 вересня 1939 року після організованої німцями провокації на кордоні війська вермахту почали наступ на Польшу. Невдовзі після цього Англія і Франція, які були гарантами безпеки Польші, оголосили війну Німеччині, однак фактично не вели бойових дій.

17 вересня 1939 року, коли переважна частина Польші вже була захоплена, підрозділи Червоної армії перейшли польський кордон, долаючи опір легкоозброєнних прикордонних військ.

28 вересня між СРСР і НІмеччиною було підписано Договір про дружбу і кордони, який встановлював поділ окупованих територій.

Читайте також75 років тому почалася Друга світова війна17 вересня по радіо зі зверненням до громадян СРСР виступив нарком закордонних справ Молотов, повідомивши про перехід армією польського кордону.

Зокрема, він звинуватив польську державу у "недієздатності".

"Польська держава і її уряд фактично перестали існувати. В силу такого положення укладені між Радянським Союзом і Польщею договори припинили свою дію", - заявив він.

Також він виправдав вторгення в Польшу турботою про безпеку кордонів СРСР і долю "братських" українського та білоруського народів.

За два роки "турботи" в Західній Україні було депортовано, ув'язнено або розстріляно сотні тисяч людей (за різними оцінками, близько 10% населення).

За матеріалами відкритих джерел