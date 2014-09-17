Бойовики атакували Щастя, у районі ТЕС почалася пожежа (фото)
18:06, 17 вересня 2014Політика
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Близько 16:15 під Щастям на Луганщині в районі блокпоста почалася активна стрілянина.
Біля ТЕС прогриміли два вибухи / informator.lg.ua
Як пише "Інформатор" з посиланням на користувачів соцмереж, стріляють з важкої зброї.
Обстріл ведеться з боку Луганська. Біля ТЕС прогриміли два вибухи.
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Читайте такожСиловики знешкодили табір бойовиків під СєверодонецькомТакож повідомляється про стовпі чорного диму в районі електростанції. По всій області зникло світло.
Крім того, в місті спорожніли полиці магазинів.
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