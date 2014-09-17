Бойовики атакували Щастя, у районі ТЕС почалася пожежа (фото)

Як пише "Інформатор" з посиланням на користувачів соцмереж, стріляють з важкої зброї.

Обстріл ведеться з боку Луганська. Біля ТЕС прогриміли два вибухи.

Читайте такожУ Щасті на Луганщині мер попросив вибачення у мешканців міста та подав у відставку«Світла немає, з ГРЕС, точніше з труб дим не йде, кажуть влучили у трансформатори», - пише мешканець Щастя.

Читайте такожСиловики знешкодили табір бойовиків під СєверодонецькомТакож повідомляється про стовпі чорного диму в районі електростанції. По всій області зникло світло.

Крім того, в місті спорожніли полиці магазинів.