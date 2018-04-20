Відступництво Мороза відкрило шлях до влади проросійським силам

Українська прозахідна „помаранчева” коаліція бореться за те, щоб утриматися при владі, після того, як шокуюче відступництво її ключового члена під час голосування за спікера парламенту відкрило шлях до влади для проросійських політичних сил.

Події обіцяють далі посилити політичну непевність в Україні, де після парламентських виборів 26 березня все ж таки має бути сформовано новий уряд.

„Помаранчева” коаліція була геть ошелешена, коли пізно ввечері в четвер побачила дивовижний хід з боку своєї найменшої фракції, соціалістів, які об’єдналися з проросійськими партіями, щоб обрати свого лідера Олександра Мороза спікером.

„Олександр Мороз вибив стільця з-під коаліції”, - пише Kommersant daily.

„Де-факто (помаранчева) коаліція припинила функціонування”, - сказав у сесійному залі в п’ятницю Роман Безсмертний, лідер блоку Президента Віктора Ющенка „Наша Україна”.

Хоча жодна з партій не оголосила про створення нової правлячої коаліції, четвергове голосування показало, що соціалісти мають намір об’єднатися з проросійськими “Регіонами” та їхніми союзниками комуністами, вважають аналітики.

Такий союз може мати 240 місць у Верховній Раді, що налічує 450 депутатів й залишити дві головні прозахідні партії – „Нашу Україну” та блок Юлії Тимошенко – поза новим урядом.

Це, імовірно, також зруйнує план Ющенка привести екс-радянську Україну до членства в Європейському Союзі й НАТО.

Ющенко ще не реагував на цей політичний землетрус і, як очікують, зробить заяву пізніше в п’ятницю.

“Регіони”, які при „помаранчевій” коаліції були відсунуті від влади, незважаючи на здобуття більшості голосів під час березневих парламентських виборів, були впевнені у п’ятницю, що докладуть рук до формування нового кабінету.

„Я вітаю всіх вас з тим, що „помаранчевий кошмар-2” нарешті закінчився”, заявив у п’ятницю на парламентській сесії чільний функціонер партії Євген Кушнарьов. „Ми створимо коаліцію, ми об’єднаємо Україну і ми забезпечимо економічний добробут нашого народу”.

Четвергове голосування зробило соціалістів Мороза новими „виробниками королів”, оскільки саме підтримка його фракції чисельністю 33 депутати є ключовою для формування правлячої більшості.

Є три імовірних варіанти розвитку подій, кажуть аналітики:

· Так звана „широка коаліція” у складі “Регіонів”, „Нашої України” та соціалістів (300 місць) і напевне комуністів (321 місце). Блок Тимошенко – в опозиції. Інтеграція до НАТО уповільнюється, інтеграція до ЄС триває.

· “Регіони”, соціалісти та комуністи формують нову правлячу більшість (240 місць)ю „Наша Україна” та БЮТ – в опозиції. Західна інтеграція значно уповільнюється.

· „Помаранчева” коаліція залишається непорушною (243 місця). “Регіонам” дають ключові пости в парламенті й, можливо, кілька міністерських портфелів. Західна інтеграція залишається, трохи уповільнюється інтеграція до НАТО.

Серед пануючого безладдя партії не квапилися, готуючи свої наступні ходи, і парламент проголосував за закриття п’ятничного сесійного засідання через дві години. Він збереться знову наступного вівторка.

Парламентські вибори 26 березня не дали жодній партії достатньо голосів у найвищому законодавчому органі, щоб сформувати уряд самостійно.

Нині “Регіони мають” 186 місця, БЮТ – 129, „Наша Україна” – 81, соціалісти – 33 і комуністи – 21 місце.

Ажанс Франс Пресс

З англійської переклав Микола Писарчук