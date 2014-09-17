Москаль чекає, що Порошенко віддасть йому посаду голови Луганської ОДА - ЗМІ

Цю інформацію він підтвердив в коментарі "Українській правді".

"Всі проголосували одноголосно, навіть ті, кого я критикував. Тепер рішення за президентом", - сказав політик.

Читайте такожПорошенко звільнив Ірину Верігіну з посади в.о. голови Луганської ОДА

Як відомо, 15 вересня президент звільнив Ірину Веригіну з посади виконувача обов'язків голови Луганської обласної державної адміністрації.

2005-2006 роках Геннадій Москаль вже працював на посаді голови Луганської ОДА.