Москаль чекає, що Порошенко віддасть йому посаду голови Луганської ОДА - ЗМІ
22:09, 17 вересня 2014Політика
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Кабінет міністрів 17 вересня затвердив депутата Геннадія Москаля на посаду голови Луганської облдержадміністрації.
Кабмін пропонує Москаля на посаду глави Луганської обладміністрації
Цю інформацію він підтвердив в коментарі "Українській правді".
"Всі проголосували одноголосно, навіть ті, кого я критикував. Тепер рішення за президентом", - сказав політик.
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Як відомо, 15 вересня президент звільнив Ірину Веригіну з посади виконувача обов'язків голови Луганської обласної державної адміністрації.
2005-2006 роках Геннадій Москаль вже працював на посаді голови Луганської ОДА.
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