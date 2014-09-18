У Донецьку епіцентром воєнних дій залишаються аеропорт і Петровський район - міськрада



Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні наголошується, що станом на вечір 17 вересня, в Донецьку зберігається напружена ситуація, в багатьох районах, за повідомленнями мешканців, чутно серії залпів з важкої зброї, епіцентром военних дій, як і раніше, залишаються аеропорт і Петровський район. Але, незважаючи на складну ситуацію, в місті працюють комунальні служби та аварійно-відновлювальні бригади підприємств.

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Фахівцями ПАТ ”Донецькміськгаз” сьогодні було відновлено газопостачання 65 квартир. Всього по місту залишається без газу 1351 споживач, з яких 713 - квартири в 48 багатоквартирних будинках і 638 - будинки приватного сектора.

Збоїв в роботі громадського транспорту немає. Через обстріли Петровського району, деякий час автобуси за маршрутом №42 їздили до вулиці Островського, зараз їхній рух здійснюється до міськлікарні №14, повідомили в міськраді.

Як повідомляв УНІАН, військові оприлюднили відео зруйнованого донецького аеропорту