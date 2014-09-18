Німеччина направить в Україну своїх поліцейських консультантів
04:11, 18 вересня 2014Політика
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Німеччина направить в Україну 20 консультантів у рамках програми Євросоюзу з реформування українських правоохоронних органів.
Німеччина направить в Україну своїх поліцейських консультантів
Таке рішення прийняв уряд ФРН, передає Deutsche Welle.
Консультанти приїдуть в Україну до кінця поточного року.
Разом з українськими колегами вони будуть розробляти нові стратегії у сфері безпеки. Передова група інструкторів з участю німецьких фахівців вже перебуває в Україні.
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На початку вересня в Україну прибули перші 57 членів експертної місії Євросоюзу, яка допоможе Києву реформувати систему правоохоронних органів.
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