Німеччина направить в Україну своїх поліцейських консультантів

Таке рішення прийняв уряд ФРН, передає Deutsche Welle.

Консультанти приїдуть в Україну до кінця поточного року.

Разом з українськими колегами вони будуть розробляти нові стратегії у сфері безпеки. Передова група інструкторів з участю німецьких фахівців вже перебуває в Україні.

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На початку вересня в Україну прибули перші 57 членів експертної місії Євросоюзу, яка допоможе Києву реформувати систему правоохоронних органів.