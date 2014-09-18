Сьогодні Комітет у закордонних справах Сенату США розгляне надання Україні статусу союзника

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це йдеться в повідомленні прес-служби комітету Сенату США у закордонних справах.

Сенатори США Роберт Менендес (від Демократичної партії) та Боб Коркер (від Республіканської партії) представили законопроект "Акт підтримки свободи в Україні 2014" (Ukraine Freedom Support Act of 2014) "Цей законопроект визначає Україну, Молдову та Грузію головними союзниками США без членства в НАТО", - сказано в повідомленні.Читайте такожУкраїна розраховує отримати спецстатус в НАТО і статус союзника США

Разом з тим, законопроект передбачає розширення санкцій стосовно оборонного, енергетичного та фінансового секторів Російської Федерації, а також посилення надання військової та невійськової допомоги Україні.

Комітет Сенату у закордонних справах має намір розглянути цей законопроект 18 вересня після виступу Президента України Петра Порошенка на спільному засіданні обох палат Конгресу США.

Законопроект передбачає, що Президент США отримає повноваження та можливість надати Україні військову допомогу, яка буде містити в собі предмети особистого захисту та навчання в протидії наступальним видам озброєнням для відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, протитанкові озброєння, зброю та боєприпаси для особового складу, радари для виявлення артилерійських батарей, далекоміри, обладнання для оптичного наведення та управління, безпілотники для тактичного спостереження, захищене комунікаційне обладнання.

Також він дозволяє надати 350 млн доларів для реалізації зазначених заходів.

Окрім того, уряду США необхідно буде розробити план стосовно того, яким чином США та інші країни зможуть допомогти Україні в питаннях внутрішньо переміщених осіб в результаті бойових дій на сході України.

Законопроект вимагає співпрацювати з Україною в створенні короткотермінового надзвичайного плану щодо енергетичної допомоги, який повинен допомогти Україні в вирішенні питань, пов'язаних з дефіцитом палива та електроенергії на період 2014-2015 років.Читайте такожПорошенко зустрівся із американським сенатором Менендесом

Для реалізації цих заходів передбачається 50 млн доларів.

В законопроекті також зазначається необхідність розвитку середньо та довготермінового плану для збільшення виробництва енергії та підвищення енергоефективності в галузі посилення енергетичної безпеки в Україні.

На ці заходи передбачається також 50 млн доларів терміном на три роки.