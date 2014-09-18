На Донбасі відбувається ротація, а не виведення військ РФ з України - експерт

Про повідомляє у статті координатор групи Інформаційний опір, експерт Центру військово-політичних досліджень підполковник Костянтин Машовець.Читайте такожУ Порошенка очікують, що після вчорашніх законів російські війська заберуться з України

"Ніякого масового виведення російських військ, що оперують на території українського Донбасу не відзначено (йде планова ротація, заповнення втрат, а місцями навіть нарощування і зосередження нових російських терористичних банд, причому з повним набором "іграшок", від всілякого піхотного заліза, до танків і РСЗВ)", - вважає Машовець.

Згідно з "обережних підрахунків експертів, на Донбасі знаходяться 3-5 тисяч російських солдатів.