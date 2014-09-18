Бойовики і війська РФ готуються до відновлення бойових дій на Луганщині - Тимчук

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук в соцмережі.

"За останні 2-3 дні ними проведено ряд перегрупувань і зосереджено кілька ударних груп з бронетехнікою у північно-східній зоні АТО і на північ від Луганська, раніше з Росії доставлено кілька конвоїв з боєприпасами та пальним", - повідомляє він.Читайте такожУ разі взяття бойовиками аеропорту у Донецьку, Росія перекине на Донбас бойову авіацію

Крім цього, в районі Луганська розгорнуто мобільну російську Радіолокаційну станцію, бандформування активно запасаються засобами ППО.