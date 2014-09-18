Бойовики і війська РФ готуються до відновлення бойових дій на Луганщині - Тимчук
09:06, 18 вересня 2014Політика
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У Луганській області бойовики «ЛНР» та підрозділу РФ готуються до відновлення активних дій і продовження боїв.
REUTERS
Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук в соцмережі.
"За останні 2-3 дні ними проведено ряд перегрупувань і зосереджено кілька ударних груп з бронетехнікою у північно-східній зоні АТО і на північ від Луганська, раніше з Росії доставлено кілька конвоїв з боєприпасами та пальним", - повідомляє він.Читайте такожУ разі взяття бойовиками аеропорту у Донецьку, Росія перекине на Донбас бойову авіацію
Крім цього, в районі Луганська розгорнуто мобільну російську Радіолокаційну станцію, бандформування активно запасаються засобами ППО.
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