У Донецьку чути вибухи і перестрілки в районі селища шахти «Трудівська»

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

«Вранці 18 вересня від жителів почали надходити повідомлення про вибухи і перестрілки в районі селища шахти «Трудівська». У зв'язку з цим обмежено рух автобусів за маршрутом № 42 до міської лікарні № 14.

Інший громадський транспорт працює в звичному режимі», - сказано в повідомленні. Також говориться, що в Донецьку тривають ремонтно-відновлювальні роботи на пошкоджених комунікаціях. Підприємство «Донецькміськгаз» сьогодні відновлює газові мережі в Київському і Петровському районах.Читайте такожПри обстрілі бойовиками аеропорту в Донецьку постраждали будинки мирних жителів - ЗМІ (фото)

У Київському районі відновлювальні роботи ведуться по вул. Нєдєліна, Злітна, Бориса Горбатова, Фрунзе. У Петровському районі – по вул. Новотроїцька, Ветеранів і на території селища шахти «Трудівська».

Станом на четвер, 18 вересня, без газопостачання в Донецьку залишаються 8 багатоквартирних будинків, 689 будинків приватного сектора, всього 1351 абонент і 31 підприємство. У міськраді нагадали, що минула ніч в Донецьку пройшла відносно тихо без активних бойових дій.

Увечері середи, 17 вересня, було проведено артобстріл у Куйбишевському районі, в результаті було пошкоджено приватні будинки і розподільні газопроводи по вул. Чернова і по вул. Чуваській, але тут газопостачання було відновлене в найкоротші терміни.