Мешканцям Криму забороняють купувати більше двох сім-карт на один паспорт

При купівлі третьої - оператор обіцяє блокувати всі три «сімки». Про це кореспонденту Крым.Реалии повідомили в одному з салонів мобільного зв'язку, де торгують стартовими пакетами російських мобільних операторів.

«Такі тепер правила. Дві сім-карти на один паспорт ще можна, але якщо ви купите третю, то вам заблокують всі три номери», - повідомила співробітниця салону.

Читайте такожЗМІ: МТС почав продажі російських sim-карт в КримуНа сьогоднішній день у Криму продають стартові пакети «МТС - Кубань» і «WIN mobile»

У той же час на півострові продовжують діяти українські оператори мобільного зв'язку: «МТС - Україна», який надає свої послуги абонентам за допомогою роумінгу через мережі «компанії-партнера», і «Life».

Як відомо, російські стартові пакети в Криму продають за паспортами.