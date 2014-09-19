Луганську ОДА планують перенести в Сєвєродонецьк

"Перше завдання - це створення обласної державної адміністрації, яка зараз фактично існує на папері в смт Сватове, і перенесення її хоча б в Сєвєродонецьк. Друге завдання - чітке визначення, що ми контролюємо, а що ні. Тобто, де діє законно обрана влада, а де контроль ЛНР", - зазначив Геннадій Москаль, повідомляє ZN.UA.

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Надзвичайно важливим питанням новий голова ОДА вважає також підготовку регіону до зими. "Необхідно з'ясувати, які шахти працюють, є можливість вивозити вугілля на ТЕС, яка ситуація з газом, наскільки можливе переведення підприємств ПЕК на альтернативне паливо. Паралельно будемо вивчати, що відбувається з пенсіями, зарплатами, соціальними виплатами. Перевіримо, що можна запустити з виробництва, щоб люди працювали і отримували гроші", - сказав Геннадій Москаль.

У його найближчих планах - об'їхати всю контрольовану Україною територію і з'ясувати, як працюють місцеві адміністрації - що вони роблять, де були під час псевдореферендумів.

"Ну і, звичайно, настрої людей. Якщо 50% з них схиляються до України, це добре. А якщо немає, треба думати, як змінювати ці настрої. Донбас ніколи не любив центральну владу, але зараз ми дійшли до критичної межі, тому слід виправляти ситуацію. Терапевтичними, м'якими методами", - сказав глава Луганської ОДА.