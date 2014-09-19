Українські військові у Маріуполі продовжують вдосконалювати систему блокпостів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«У Маріуполі військові частини та підрозділи Національної гвардії України продовжують вдосконалення системи блокпостів, ізолюючи захоплений бойовиками район», - зазначив він.Читайте такожВулиці Маріуполя патрулюють зведені загони місцевої та київської міліції

За словами Лисенка, завдяки посиленню контрольно-перепускного режиму значно зменшилася кількість випадків проникнення на територію міста диверсійних груп та поширення провокативної агітаційної літератури.

Крім того, Лисенко повідомив, що завтра та в неділю у Маріуполі святкуватимуть День міста. У програмі – парад українських вишиванок, концерт за участі кращих творчих колективів Маріуполя та молебень за мир та підтримку Збройних сил України.Читайте такожУ Маріуполі тривають роботи по спорудженню блокпостів

«Забезпечувати спокій мирних громадян та порядок в місті під час святкових заходів будуть воїни Національної гвардії та правоохоронці, серед яких працівники колишнього спецзагону міліції «Беркут», які залишилися вірними присязі», - додав речник РНБО.