У МВС вважають, що Росія може влаштувати провокації на виборах в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

Читайте такожГромадські активісти розпочали широкомасштабний моніторинг парламентської кампанії у Києві та регіонах“Ми не виключаємо провокацій в різних областях України. Ми не виключаємо, що у виборчий процес будуть намагатись втручатися, в тому числі і представники Російської Федерації, бо сьогодні у Путіна є величезне бажання якщо не поламати наші вибори, то завезти туди певних людей, представників певних олігархічних груп, які сьогодні підконтрольні Кремлю. Вони можуть діяти найганебнішими методами, не виключаючи можливість проведення силових акцій, терактів і, звичайно, будуть намагатися фальсифікувати вибори в певних областях. В певних округах, де можуть бути їм підконтрольні, в тому числі і представники місцевої влади”, - сказав Шкіряк.

Читайте такожРосія планує подальшу експансію в Європі - експертВін також не виключив, що будуть і спроби підкупу не лише виборців, а й членів виборчих комісій, а також представників органів місцевої влади.

Шкіряк також наголосив, що МВС у межах своїх повноважень буде запобігати таким речам, аби унеможливити зрив виборів або спотворення результатів волевиявлення громадян України.