Порошенко дозволив держслужбовцям збирати пожертви для армії

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Закон дозволяє особам, які перебувають на державній або іншій публічній службі, здійснювати публічний збір благодійних пожертв для забезпечення боєздатності Збройних сил України.

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Як повідомлялося, відповідний закон Верховна Рада ухвалила 2 вересня.

В пояснювальній записці наголошується, що чинне законодавство передбачає, зокрема, що для збору благодійних пожертв з використанням засобів електронного зв'язку або телекомунікації необхідні офіційні звернення керівників Міністерства оборони з відповідними пропозиціями.

У той же час відповідно до закону про благодійну діяльність та благодійні організації, особи, які перебувають на державній чи іншій публічній службі, не мають права здійснювати публічний збір таких пожертвувань.