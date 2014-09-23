Чалий: Україні надають антирадарні пристрої та шифровані засоби комунікації

Про це в ефірі Свободи слова заявив заступник глави адміністрації президента Валерій Чалий.

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"Україні потрібні не тільки танки й установки. У нас це є. У нас інші проблемі. У нас там накривають хлопців залпи... У нас немає достатніх антирадарних пристроїв, у нас немає шифрованих засобів комунікації. І це все Україні буде надано і вже надається", – розповів він.