Чалий: Україні надають антирадарні пристрої та шифровані засоби комунікації
01:37, 23 вересня 2014Політика
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Українська армія отримує від Заходу антирадарні пристрої та шифровані засоби комунікації.
Україні надають антирадарні пристрої та шифровані засоби комунікації / скриншот
Про це в ефірі Свободи слова заявив заступник глави адміністрації президента Валерій Чалий.
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"Україні потрібні не тільки танки й установки. У нас це є. У нас інші проблемі. У нас там накривають хлопців залпи... У нас немає достатніх антирадарних пристроїв, у нас немає шифрованих засобів комунікації. І це все Україні буде надано і вже надається", – розповів він.
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