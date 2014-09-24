Вінницькі освітяни зібрали 78 тисяч гривень на допомогу бійцям АТО

Зокрема, 50 тис. грн. пішло на рахунки військового медичного центру ВПС України. На них було придбано 173 комплекти вакуумних пов’язок та контейнерів NPWT терапії ран, які виготовляються лише за кордоном.

Читайте такожПорошенко доручив направити в зону АТО військових комісарів«Активна громадянська позиція вінницьких освітян – приклад відповідального ставлення українців до тих подій, які відбуваються сьогодні у державі. Лише згуртоване та консолідоване суспільство зможе досягти спільної мети – перемогти агресора і відновити територіальну цілісність країни», – відзначив діяльність обласної профспілки освітян голова Вінницької ОДА Анатолій Олійник.

Також обласна організація профспілки продовжує надавати матеріальну допомогу сім’ям освітян, які втратили своїх рідних або були поранені під час військових дій на Сході України.