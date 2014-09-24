НАТО зафіксувало "істотне" відведення російських військ з України

Про це повідомляє британська служба BBC з посиланням на слова офіцера Альянсу Джея Янсена.

Водночас, повідомив Янсен, складно точно підрахувати кількість російських солдатів в Україні, оскільки частина пунктів пропуску на кордоні досі контролюється сепаратистами.

Нагадаємо, за даними ООН, у російсько-українському конфлікті на сході України загинули вже понад 3500 людей.