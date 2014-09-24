НАТО зафіксувало "істотне" відведення російських військ з України
14:23, 24 вересня 2014Політика
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У НАТО заявляють, що зафіксували "істотне" відведення російських збройних сил зі східної України, але частина військ все ще залишається там.
REUTERS
Про це повідомляє британська служба BBC з посиланням на слова офіцера Альянсу Джея Янсена.
Водночас, повідомив Янсен, складно точно підрахувати кількість російських солдатів в Україні, оскільки частина пунктів пропуску на кордоні досі контролюється сепаратистами.
Нагадаємо, за даними ООН, у російсько-українському конфлікті на сході України загинули вже понад 3500 людей.
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