НАТО зафіксувало "істотне" відведення російських військ з України

14:23, 24 вересня 2014
Політика
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У НАТО заявляють, що зафіксували "істотне" відведення російських збройних сил зі східної України, але частина військ все ще залишається там.

REUTERS

Про це повідомляє британська служба BBC з посиланням на слова офіцера Альянсу Джея Янсена.

Водночас, повідомив Янсен, складно точно підрахувати кількість російських солдатів в Україні, оскільки частина пунктів пропуску на кордоні досі контролюється сепаратистами.

Нагадаємо, за даними ООН, у російсько-українському конфлікті на сході України загинули вже понад 3500 людей.

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