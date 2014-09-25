Україна чекає від США реалізації спільних проектів в економіці - Яценюк

00:03, 25 вересня 2014
Політика
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 Україна чекає від США не тільки фінансової допомоги, а також участі в реалізації спільних проектів в енергетиці, аграрному секторі та інших сегментах економіки. 

Яценюк


Про це прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив у ході виступу в Раді зовнішніх відносин США в Нью-Йорку.

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«Ми приїхали сюди, і ми просимо не тільки і не стільки грошей, скільки реалізації спільних проектів. Якщо ми разом почнемо реалізацію економічних проектів з США - це буде вкрай корисно для нашої країни», - сказав Яценюк.

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