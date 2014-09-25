РНБО: Росія може припинити поставку військової техніки бойовикам (мапа АТО)
13:17, 25 вересня 2014Політика
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Ватажки бойовиків заявляють, що надходження військової техніки з Росії на схід України в найближчому майбутньому припиниться.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«За оперативною інформацією, ватажки так званих «ДНР» і «ЛНР» висувають до бойовиків жорсткі вимоги щодо збереження техніки і озброєння, аргументуючи це тим, що в найближчому майбутньому потік військової техніки з РФ припиниться», - зазначив він.
Читайте такожРФ здійснює посилену розвідку на українському кордоні «Також російським військовим командуванням запропоновано бойовикам «Новоросії» створювати власні ремонтні бази», - додав Лисенко.
Ситуація у зоні АТО станом на 25 вересня / rnbo.gov.ua
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