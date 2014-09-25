ЦВК зареєструвала ще 111 кандидатів у народні депутати від двох політичних партій



Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, відповідні рішення ухвалені сьогодні на засідання Центрвиборчкому.

Зокрема, ЦВК своїми постановами зареєструвала 60 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії ”Об’єднання ”Самопоміч”, та 51 – включеного до виборчого списку Політичної партії ”Україна майбутнього” у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.

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Таким чином, станом на 25 вересня ЦВК зареєструвала 1 413 кандидатів у народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від 11 політичних партій.