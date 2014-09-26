Депутата Пилипишина облили фарбою і кинули в смітник (фото)

Про це на сторінці у Facebook повідомила Варта Києва.

"Корупціонер-фальсифікатор Віктор Пилипишин, який голосував за диктаторські закони 16 січня, сьогодні спробував спокійно зареєструватися в кандидати в депутати, ніби Революції в країні й не було", - зазначається у повідомленні.

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"Але обурена громадськість дала йому зрозуміти, що місце його на смітнику історії та облила його червоною фарбою, щоб пам'ятав, що його голосування в Верховній Раді спричинили смерті невинних", - зазначається на сторінці "Варти Києва".

У четвер ввечері активісти перебувають під ЦВК, щоб не допустити Пилипишина до реєстрації.