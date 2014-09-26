У Маріуполі спалили приміщення, де волонтери збирали допомогу для сил АТО
02:44, 26 вересня 2014Політика
0 0
Увечері, 25 вересня, невідомі у Маріуполі спалили офіс місцевих волонтерів, які активно допомагали силам АТО і пораненим українським військовим.
У Маріуполі спалили приміщення, де волонтери збирали допомогу для сил АТО / facebook.com/FeatherPhoenix
Про це пишуть у Facebook "Перо Фенікса".
Офіс згорів майже вщент, на щастя, ніхто не постраждав.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter