У Маріуполі спалили приміщення, де волонтери збирали допомогу для сил АТО

02:44, 26 вересня 2014
Політика
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Увечері, 25 вересня, невідомі у Маріуполі спалили офіс місцевих волонтерів, які активно допомагали силам АТО і пораненим українським військовим.

facebook.com/FeatherPhoenix

Про це пишуть у Facebook "Перо Фенікса".

Офіс згорів майже вщент, на щастя, ніхто не постраждав. 

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