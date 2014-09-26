У Маріуполі спалили приміщення, де волонтери збирали допомогу для сил АТО

Увечері, 25 вересня, невідомі у Маріуполі спалили офіс місцевих волонтерів, які активно допомагали силам АТО і пораненим українським військовим.

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