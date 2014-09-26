РНБО не знає точної кількості загиблих українських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

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"Наразі ми не можемо сказати кількість загиблих, оскільки ще йде ідентифікація тіл, знайдених під Іловайськом. Крім того, запрацював загальний центр ідентифікації, на який ми вже отримали кілька сотень звернень", - сказав Лисенко.

Крім того, він зазначив, що також надходить багато звернень від людей про зникнення безвісти їхні близьких, серед яких чимало цивільних осіб, і всі ці данні опрацьовуються, щоб мати загальну картину.

Як повідомляв УНІАН, за даними РНБО, станом на 12 вересня за час проведення АТО з 15 квітня загинуло 873 українських військовослужбовців.

За даними заступника голови Дніпропетровської облдержадміністрації Святослава Олійника, станом на 20 вересня, у східних областях під час проведення АТО загинуло близько 2 тис. осіб. Він додав, що до цієї кількості входять загиблі військові, а також бійці добровольчих батальйонів і спецбатальйонів міліції.

За даними видання «Дзеркало тижня. Україна» з санітарних і медичних установ, станом на 18 вересня в Луганській і Донецькій областях загинуло понад 1,4 тис. українських воїнів.

За даними ООН, з середини квітня кількість загиблих на сході України, включаючи жертв авіакатастрофи малайзійського авіалайнера, становить 3543 особи.