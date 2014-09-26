Суд Москви прийме рішення про призначення Савченко психекспертизи у закритому режимі

Про це в Twitter повідомив один з адвокатів Савченко Микола Полозов.

"Справа з розгляду захисту Савченко відкладено на 13.10 в 16:00", - повідомив він.

Дело по рассмотрению защиты Савченко отложено на 13.10 в 16:00 — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 26 сентября 201

Засідання суду буде проходити в закритому режимі, додав адвокат. На його думку, слідство наполягало на такому рішенні з метою "не ганьбитися перед публікою в суді".

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Следствие заявило ходатайство о проведении суда в закрытом режиме не из-за заботы о Савченко, а чтобы не позориться перед публикой в суде. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 26 сентября 201

Як повідомляв УНІАН, зараз Савченко знаходиться в московському СІЗО, куди її етапували з Воронежа.