ЦВК зареєструвала Яроша і список кандидатів від "Правого сектора"

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні.

До виборчого списку партії увійшло 33 кандидати у народні депутати.

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Перша п`ятірка виглядає таким чином:

Андрій Тарасенко (тимчасово не працює, член політичної партії ”Правий сектор”), Олена Білозерська (головний редактор інформаційного агентства ”Поряд з вами”, член політичної партії ”Правий сектор”), Олег Мікац (командир окремої механізованої бригади ЗСУ, безпартійний), Андрій Стемпіцький (тимчасово не працює, член політичної партії ”Правий сектор”), Ростислав Винар (лікар-хірург комунального закладу ”Дніпродзержинська міська лікарня швидкої медичної допомоги” Дніпропетровської обласної ради, член політичної партії ”Правий сектор”).

Також ЦВК зареєструвала кандидатом у народні депутати україни Дмитра Яроша в одномандатному виборчому окрузі номер 39 (Дніпропетровська область).

Яроша було висунуто кандидатом 13 вересня 2014 року на другому з`їзді партії ”Правий сектор”.