ЦВК завершила реєстрацію партій на позачергових виборах до парламенту



Як передає кореспондент УНІАН, загалом зареєстровано 29 партій.

Зокрема, під час вечірнього засідання було зареєстровано 16 партій. Серед них: ”Опозиційний блок”, ”Правий сектор”, Радикальна Партія Олега Ляшка, ВО ”Свобода”, Ліберальна партія України, партія Всеукраїнське політичне об`єднання ”Україна - єдина країна”, Конгрес Українських Націоналістів, ”Блок лівих сил”, ”Національна Демократична партія України”, ”Сила людей”, ”Сила і честь”, ”Нова політика”, ”Всеукраїнське аграрне об`єднання ”Заступ””, ”Єдина країна”, Партія Зелених України, КПУ.

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При цьому, ЦВК відмовила в реєстрації Патріотичній партії України та Партії пенсіонерів України.

Нагадаємо, раніше комісія зареєструвала ”Блок Петра Прошенка”, ”Громадянську позицію”, ”Батьківщину”, ”Народний фронт”, ”Сильну Україну”, ”Самопоміч”, ”Інтернет-партію”, ”Громадянський рух”, ”5.10”, ”Відродження”, ”Україну майбутнього”, ”Солідарність жінок України”, ”Національну демократичну партію”.