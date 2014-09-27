Інтеграція України в Європу передбачає здійснення 62 реформ — Шимків

Про це в ефірі програми "Шустер LIVE" на Першому національному телеканалі заявив заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків, коментуючи реалізацію програми розвитку України "Стратегія 2020", пише Gazeta.ua.

"Ми рухаємося туди в чотирьох векторах", - зазначив Шимків.

Він уточнив, що перший вектор стосується розвитку економіки, інфраструктури та інвестицій.

"Вектор другий - це безпека. Але безпека не тільки країни, а й людини, бізнесу, майбутнього", - підкреслив представник АП.

Третій вектор, за його словами, спрямований на підвищення рівня відповідальності перед суспільством, відповідальності громад і на розвиток регіонів.

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"Це і охорона здоров'я, і освіта", - уточнив Шимків.

Водночас, четвертий вектор, за його інформацією, полягає в підтримці національної гордості.

"Це наші вчені, наш кінематограф, наші спортсмени, наші таланти. Ми повинні стати країною, яка не просто продукує таланти, а запрошує таланти", - заявив чиновник.

Таким чином, Україні належить провести ще 62 реформи, підсумував Шимків.