Вранці в Маріуполі обстріляли блокпост
19:06, 27 вересня 2014Політика
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У Маріуполі стався черговий обстріл блокпосту.
REUTERS
Про це повідомляє місцевий сайт «0629».
«Об 11.39 був атакований вогнем артилерії блокпост, розташований на виїзді з міста у мікрорайоні Східний», - сказано в повідомленні.
Читайте такожВчора група диверсантів намагалася проникнути в МаріупольЗа повідомленням штабу Оборони Маріуполя у відповідь на артилерійський обстріл у бік нападників був відкритий вогонь з систем залпового вогню "Град".
У Маріуполі жертв і руйнувань немає.
Штаб оборони передає повідомлення про те, що мешканці міста, які зараз перебувають на дахах будинків в МКР Східний, повинні залишити дахи висоток.
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