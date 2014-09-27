Вранці в Маріуполі обстріляли блокпост

Про це повідомляє місцевий сайт «0629».

«Об 11.39 був атакований вогнем артилерії блокпост, розташований на виїзді з міста у мікрорайоні Східний», - сказано в повідомленні.

Читайте такожВчора група диверсантів намагалася проникнути в МаріупольЗа повідомленням штабу Оборони Маріуполя у відповідь на артилерійський обстріл у бік нападників був відкритий вогонь з систем залпового вогню "Град".

У Маріуполі жертв і руйнувань немає.

Штаб оборони передає повідомлення про те, що мешканці міста, які зараз перебувають на дахах будинків в МКР Східний, повинні залишити дахи висоток.