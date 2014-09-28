ЗМІ: Угорці Закарпаття подадуть проти України позов до Європейського суду

Товариство угорської культури Закарпаття (ТУКЗ) має намір судитися з Україною в Європейському суді з прав людини через відмову ЦВК змінити межі 73-го округу і дати можливість закарпатським угорцям обрати на виборах-2014 свого представника у Верховній Раді, передає ZN.UA .

"Позов готується і буде поданий до Європейського суду", - заявив голова ТУКЗ, перший заступник голови Закарпатської облради Ласло Брензович.

Раніше ТУКЗ подало у Центрвиборчком заяву з проханням створити у Закарпатті мажоритарний округ з урахуванням інтересів угорської громади (згідно з законом). Однак ЦВК відмовилася задовольнити його з формальних причин.

Читайте такожУгорщина вимагає від України, Словаччини та Румунії дати угорцям автономіюНа рішення ЦВК миттєво зреагував угорський уряд, побачивши в цьому серйозне порушення прав закарпатських угорців і висловив стурбованість, що в Україні ні законодавство, ні політичні обіцянки не гарантують прав національних меншин.

У травні ТУКЗ підписало декларацію про співпрацю з Петром Порошенком. У відповідь на підтримку угорців на виборах ще тоді кандидат пообіцяв забезпечити парламентське представництво угорців Закарпаття.