ЦВК зареєструвала кандидатом пораненого бійця прямо в госпіталі



Як передає кореспондент, відповідне рішення про його реєстрацію, було прийняте на сьогоднішньому засіданні.

Його було зареєстровано в ОВО номер 34, (Дніпропетровська область). Кравченко служить у підрозділі патрульної служби міліції особового призначення ГУ МВС в Дніпропетровській області - батальйон ”Дніпро-1”.

Як зазначив під час засідання голова ЦВК Михайло Охендовський, Кравченко отримав три кульових поранення під час військових дій в зоні АТО і наразі перебуває на лікуванні у Дніпропетровському госпіталі, тому не зміг принести документи для реєстрації особисто в ЦВК.

Читайте такожЦВК зареєструвала вже понад п'ять тисяч кандидатів у депутати

За словами голови комісії, Кравченко надав медичні довідки, які підтвердили неможливість особисто подати документи, тому було прийнято рішення відрядити до госпіталю працівника ЦВК, який і прийняв у бійця документи для реєстрації і привіз їх у канцелярію ЦВК.

Охендовський також висловив впевненість, що зареєструвавши Кравченка, комісія не порушила норм закону.