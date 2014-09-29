Українським фермерам треба спільно шукати ринки збуту, - Новіков

Фермери-одноосібники, які виробляють понад половину всієї сільгосппродукції в Україні, залишаються поза увагою держави. І така байдужість може призвести до повної деградації цього сектора агроринку. Про це в інтерв’ю журналістам заявив заступник лідера партії «ЗАСТУП» Геннадій Новіков.

За його словами, нагальною проблемою всіх фермерів-одноосібників є те, що вони перебувають поза економічним законом: їм не нараховується трудовий стаж. Важко пропрацювавши все життя на землі, вони, здебільшого, одержують мінімальну пенсію.

«Так не має бути! Вони повинні заробляти на пенсію й бути впевненими в завтрашньому дні. Надання в законодавчому порядку всім селянським господарствам статусу індивідуальних чи сімейних фермерських господарств — один із пріоритетів партії «ЗАСТУП», — зазначив Геннадій Новіков.

За його словами, байдужість з боку держави до фермерів-одноосібників призвела до того, що цей сегмент сільгоспвиробництва взагалі не розвивається.

«Люди вирощують картоплю, доять корів на рівні технологій 20–30-літньої давності. І цій категорії людей треба допомогти. Не потрібно давати дотацій. Їх треба забезпечити зрозумілим механізмом реалізації їхньої праці. І тоді все стане на свої місця», — підкреслив заступник лідера партії «ЗАСТУП».

Він також додав, що малі фермерські господарства в експорті своєї продукції цілком можуть скласти конкуренцію великим агрохолдингам.

«У нас чомусь вважають, що експортувати продукцію можуть тільки великі агрохолдинги. Це не так. У Європі розмір господарств сягає 15–30 гектарів. У чому їхній секрет? Тамтешні аграрії згуртувалися й держава їм допомогла побудувати логістику», — додав Геннадій Новіков.

Заступник лідера партії «ЗАСТУП» наголосив, що об’єднання селян у кооперативи може стати тим локомотивом, який вивезе їхню продукцію на прилавки ЄС. Однак, для цього, за переконанням Геннадія Новікова, сільгоспвиробникам треба забути про принцип «моя хата скраю».

«Навчитися виробляти продукцію — це одне. А ось продумати шляхи її реалізації — надзвичайно складна справа, яку треба розв’язувати разом», — резюмував заступник лідера партії «Всеукраїнське аграрне об’єднання «ЗАСТУП» Геннадій Новіков.