Маріупольців просять зберігати спокій - в районі аеропорту проходять стрільби

16:04, 29 вересня 2014
Політика
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У Маріуполі в районі аеропорту проходять планові навчальні стрільби.

REUTERS

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Маріупольської міськради.

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«Сьогодні протягом дня в районі «Аеропорту» ведуться планові навчальні стрільби», - йдеться в повідомленні.

«Прохання до всіх жителів і гостей Маріуполя зберігати спокій, загрози місту немає», - повідомляє міськрада.

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