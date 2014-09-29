Маріупольців просять зберігати спокій - в районі аеропорту проходять стрільби
16:04, 29 вересня 2014Політика
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У Маріуполі в районі аеропорту проходять планові навчальні стрільби.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Маріупольської міськради.
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«Сьогодні протягом дня в районі «Аеропорту» ведуться планові навчальні стрільби», - йдеться в повідомленні.
«Прохання до всіх жителів і гостей Маріуполя зберігати спокій, загрози місту немає», - повідомляє міськрада.
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