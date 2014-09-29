Угода про асоціацію з Україною застосовуватиметься в два етапи - Рада ЄС

Частина, яка стосується торговельних питань, відкладена до 1 січня 2016 року, а торговельні преференції з боку ЄС для України продовжені до 31 грудня 2015 року, роз’яснює ухвалене сьогодні у Брюсселі рішення Рада Євросоюзу.

„Після консультацій з українською стороною і як частину загальних зусиль, спрямованих на всеосяжний мирний процес в Україні, Рада ЄС змінила графік тимчасового застосування частин Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Паралельно були представлені пропозиції продовжити автономні торговельні преференції ЄС для України до 31 грудня 2015”, - йдеться у повідомленні.

Рада ЄС наголошує, що сьогоднішнє рішення затримує до 1 січня 2016 року тимчасове застосування Угоди про асоціацію в частині, пов’язаній з торговельними питаннями, в тому числі щодо створення зони вільної торгівлі.

Читайте такожУкраїна завершила всі процедури для запуску Угоди про асоціацію 1 листопадаВодночас це рішення відкриває шлях для тимчасового застосування з 1 листопада більшої частини решти угоди. „Це стосуватиметься важливих положень щодо правосуддя, свободи та безпеки, в тому числі боротьби зі злочинністю та корупцією; розширення співпраці у широкому діапазоні економічного сектора на основі поступового наближення із правом ЄС, а також у сфері фінансового співробітництва”, - зазначається у повідомленні.

Рада ЄС підкреслює, що Угода про асоціацію поглиблюватиме політичну асоціацію та економічну інтеграцію України з Євросоюзом, включаючи створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA).