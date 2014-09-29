Доказову базу у справах Януковича, Азарова і Клименка зібрано - СБУ

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Разом з Генеральною прокуратурою ми зараз знаходимося у кожній з цих справ, і стосовно Януковича, і стосовно Клименка, і стосовно Азарова в стадії, коли вони мають бути засуджені українськими судами. Відбулося пред'явлення підозр цим особам в Україні, українськими правоохоронними органами, Генпрокуратурою України, за матеріалами, у тому числі і СБУ», - сказав Наливайченко.

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«Відповідально говорю, доказову базу зібрано. Етап пред'явлення підозри у суворій відповідності з нашим законодавством також ми пройшли. Питання за тим, щоб вони були повернені до України і постали перед судом", - заявив голова СБУ.

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Окрім цього, Наливайченко додав, що "вони мають бути доставлені у примусовому порядку до українського суду для вручення судом їм підозри, застосування запобіжного заходу, тобто арешту, конфіскації за рішенням суду активів, нерухомості, майна і рахунків, які усі ми зараз задокументували і передали у рамках справи або кримінальних проваджень стосовно кожної з цих осіб, але і інших, зокрема, колишніх правоохоронців і чиновників в ГПУ. Тому можна ствердно говорити про те, що настав час доставляти цих осіб до суду", - відзначив глава відомства.