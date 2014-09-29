ЦВК зареєструвала сьогодні ще 656 кандидатів у народні депутати

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні ЦВК.

Від 12 партій було зареєстровано 253 кандидата: від "Опозиційного блоку" - 105, від Ліберальної партії України - 39, від Всеукраїнського аграрного об'єднання "Заступ" - 37, від ВО "Свобода" - 35, від Партії Зелених України - 2, від "Правого сектора" - 10, від партії "Солідарність жінок України" - 7, від Конгресу українських націоналістів - 3, від "Інтернет партії України" - 6, від партії "Воля" - 3, від Української народної партії - 5, від Патріотичної партії України - 1.

Від ВО «Свобода» в окрузі № 36 (Дніпропетровська область) комісія зареєструвала заступника міністра інфраструктури Андрія Бондаренка, в окрузі № 60 (Донецька область) - Дениса Дориченка, заступника голови Антикорупційного бюро України, в окрузі № 161 (Сумська область) - Едуарда Леонова, народного депутата.

Від Партії Зелених України в окрузі № 220 (Київ) зареєстровано Михайла Погорелого, керівника служби соцзабезпечення КП "Київський метрополітен".

Від "Інтернет партії України" усі шестеро зареєстрованих сьогодні кандидатів звуться Дарт Вейдер – вони зареєстровані у двох округах Одеської області та у чотирьох округах Києва.

Також ЦВК зареєструвала 403 самовисуванця.

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Зокрема, в окрузі № 68 (Закарпатська область) зареєстровано Віктора Щадея, в.о. мера Ужгорода, в окрузі № 22 (Волинська область) - Олександра Пирожика, першого заступника голови Волинської облради, в окрузі № 102 (Кіровоградська область) - Миколу Стрижака, першого віце-президента Асоціації фермерів та приватних землевласників, члена Партії відродження села.

Крім того, ЦВК зареєструвала кандидатами нинішніх народних депутатів: в окрузі № 93 (Київська область) Олександра Онищенка, № 183 (Херсонська область) - Михайла Опанащенка, № 14 (Вінницька область) - Віктора Жеребнюка, № 41 (Донецька область) - Ігоря Калєтніка, № 50 (Донецька область) - Євгенія Геллера.

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Зареєстровано екс-депутатів: в окрузі № 218 (Київ) Олега Калашникова та № 112 (Луганська область) - Володимира Ландика.

В окрузі № 205 (Чернігівська область) зареєстровано першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка, № 198 (Черкаська область) - голову Держагентства земельних ресурсів Сергія Рудика.

Таким чином, станом на сьогодні ЦВК зареєструвала 3 тис. 148 кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах. З них – 1 тис. 780 самовисуванців та 1 тис. 368 від партій.