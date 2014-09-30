Вінниччина направила в зону АТО допомогу на суму близько 16 мільйонів гривень

За його словами майже 1100 тон гуманітарної допомоги направлено на схід держави. Але, як відзначає очільник області, це не весь перелік гуманітарної допомоги, адже населення активно долучається до підтримки наших військових і інколи безпосередньо напряму направляє необхідні речі.

Анатолій Олійник також відзначив, що наразі в області створено відповідний штаб, який безпосередньо займається супроводом сімей військовослужбовців, що беруть участь в АТО, або ж загинули на полі бою. «Нажаль, на сьогоднішній день в зоні АТО загинуло вже 48 бійців, 2– зникли безвісти» - повідомив А.Олійник. Штаб активно долучається до вирішення проблем сімей, які втратили близьких. Так, Головним управлінням пенсійного фонду у Вінницькій області нараховано 13 пенсій членам родин загиблих. 23 родини взято медзакладами області під відповідну опіку, оскільки потребують вони особливої уваги. Департаментом освіти та науки облдержадміністрації взято під супровід дітей 14 військовослужбовців, а Головним управлінням Держкомзему забезпечено виділення земельних ділянок учасниками АТО та їх родинам.

Невирішеним залишається питання придбання житла для сімей загиблих під час проведення АТО. Наразі з державного бюджету на це необхідно півтора мільйона гривень.

Що стосується питання забезпечення всім необхідним учасників АТО, то голова облдержадміністрації зазначив, що на сьогоднішній день від області в зону АТО вже доставлено півтори тисячі бронежилетів, 30 кевларових шоломів, термобілизну, продукти харчування, медикамети». За словами Анатолія Олійника, за сприяння «45-го експериментального – механічного заводу» обладнано бронемашини нашому батальйону і ними ж вирішується питання обладнання польової лазні.