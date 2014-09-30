Міністр оборони України зустрівся з сенатором польского парламенту

Під час зустрічі сторони обговорили практичні напрями поглиблення двостороннього співробітництва між Україною та Польщею в оборонній сфері, шляхи вирішення кризової ситуації навколо України, воєнно-політичні та військові аспекти співпраці.

Міністр оборони України подякував польському сенатору за підтримку його урядом та країною українського народу, поінформував польську сторону про поточну воєнно-політичну ситуацію в Україні та напрями реформування Збройних Сил.

Зокрема, генерал-полковник Валерій Гелетей наголосив на важливості підписання угоди про створення литовсько-польсько-української бригади як практичного кроку на шляху набуття Збройними Силами України нових спроможностей та наближення до стандартів армій провідних країн світу.

"Ми прагнемо, щоб Збройні Сили України пройшли цей шлях якомога швидше", – підкреслив глава вітчизняного оборонного відомства.

Генерал-полковник Валерій Гелетей зазначив, що кардинальні зміни, які повинні відбутися в Українському війську, будуть закладені в державну програму реформування Збройних Сил України до 2020 року, роботу над якою зараз ведуть Міністерство оборони та Генеральний штаб ЗС України.

Читайте такожМіністр оборони Гелетей відвідав Житомирський бронетанковий заводСенатор Парламенту Республіки Польща Богдан Кліх відзначив, що польська сторона високо цінує зусилля, яких докладають українські військовослужбовці для збереження державного суверенітету України та миру і безпеки в Європі.

"Ви є героями для Центральної та Східної Європи. Польща була і залишається солідарною з народом України", – підкреслив він.

Богдан Кліх висловив впевненість у продовженні та подальшому розвитку плідного співробітництва між Україною і Польщею, наголосивши на важливості підвищення спроможностей Збройних Сил для забезпечення територіальної цілісності України.