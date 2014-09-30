Журналісти показали, в яких умовах живуть бійці на передовій фронту (відео)

На відео, що з’явилося на сторінці прес-центру АТО у Facebook, військові демонструють окопи, в яких вони укриваються від ворога.

Ночувати доводиться в наметі, який, за свідченням одного з бійців, може "навіть від дощу сховати".

Читайте такожВолонтер показав будні бійців АТО (Фото)За словами силовиків, бойовики та російські військові регулярно обстрілюють їхні позиції. При цьому, обстріл ведеться здебільшого з "Градів" та мінометів.