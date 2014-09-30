У Слов'янську люди заготовили баки для нових заступників мера (відео)

Ініціативна група зібрала мітинг біля Виконкому.

Про це пише сайт 6262.com.ua.

З одного боку, у Виконком громадськість не пускала людей, або пускає вибірково. З іншого боку, люди в спортивних костюмах і балаклавах роблять свій відбір, кого впускати, а кого ні.

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Близько 11:00 стало відомо, що сесії з приводу призначення заступників не буде. Народ підняв портрети героїв Небесної сотні, люди проспівали гімн України і розійшлися.