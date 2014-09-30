ГПУ перевіряє законність виділення бюджетних коштів для мосту, який веде до маєтку Пшонки

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор України Віталій Ярема повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами Яреми, цей міст почав будуватися і вже збудований на 90% у селі Стоянка в напрямку села Гореничі, де знаходиться маєток Пшонки, для того, щоб йому було зручно діставатися до дому, минуючі перехрестя, які регулюються світлофорами.

Читайте такожГПУ з'ясовує причини неоголошення Януковича в міжнародний розшук

Разом з цим, Ярема звернув увагу на той факт, що на будівництво мосту з державного бюджету було виділено 108 млн грн, а використано лише 8 млн при умові 90-відсоткової готовності об`єкту.

Також Ярема повідомив, що сьогодні надійшла інформація про те, що кошти на будівництво збиралися з прокурорів областей і привозились до Києва. Наразі ця інформація перевіряється.