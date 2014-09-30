ГПУ перевіряє законність виділення бюджетних коштів для мосту, який веде до маєтку Пшонки
Генеральна прокуратура України перевіряє законність виділення та використання бюджетних коштів для будівництва мосту, який веде до маєтку екс-генпрокурора Віктора Пшонки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор України Віталій Ярема повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.
За словами Яреми, цей міст почав будуватися і вже збудований на 90% у селі Стоянка в напрямку села Гореничі, де знаходиться маєток Пшонки, для того, щоб йому було зручно діставатися до дому, минуючі перехрестя, які регулюються світлофорами.
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Разом з цим, Ярема звернув увагу на той факт, що на будівництво мосту з державного бюджету було виділено 108 млн грн, а використано лише 8 млн при умові 90-відсоткової готовності об`єкту.
Також Ярема повідомив, що сьогодні надійшла інформація про те, що кошти на будівництво збиралися з прокурорів областей і привозились до Києва. Наразі ця інформація перевіряється.