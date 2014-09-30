ЦВК відмінила реєстрацію двох кандидатів зі списку "Правого сектора"
22:44, 30 вересня 2014Політика
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ЦВК відмінила реєстрацію двох кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку "Правого сектора" у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, зокрема першого номера у списку партії - Андрія Тарасенка.
ЦВК відмінила реєстрацію двох кандидатів зі списку "Правого сектора" / Фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія ухвалила на сьогоднішньому засіданні.
Його реєстрація була відмінена у зв'язку з тим, що він має непогашену судимість.
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Андрій Тарасенко,1982 року народження, тимчасово не працює, включений під номером один до виборчого списку "Правого сектора". Ще один - Роман Хмара - номер 16 у списку, 1979 року народження, тимчасово безробітний.
ЦВК відмінила їхню реєстрацію у зв'язку з тим, що обидва мають непогашену судимість.
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