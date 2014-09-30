ЦВК відмінила реєстрацію двох кандидатів зі списку "Правого сектора"

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія ухвалила на сьогоднішньому засіданні.

Його реєстрація була відмінена у зв'язку з тим, що він має непогашену судимість.

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Андрій Тарасенко,1982 року народження, тимчасово не працює, включений під номером один до виборчого списку "Правого сектора". Ще один - Роман Хмара - номер 16 у списку, 1979 року народження, тимчасово безробітний.

ЦВК відмінила їхню реєстрацію у зв'язку з тим, що обидва мають непогашену судимість.