ЦВК відмінила реєстрацію двох кандидатів зі списку "Правого сектора"

22:44, 30 вересня 2014
Політика
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ЦВК відмінила реєстрацію двох кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку "Правого сектора" у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, зокрема першого номера у списку партії -  Андрія Тарасенка.

цик / Фото: УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія ухвалила на сьогоднішньому засіданні. 

Його реєстрація була відмінена у зв'язку з тим, що він має непогашену судимість.

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Андрій Тарасенко,1982 року народження, тимчасово не працює, включений під номером один до виборчого списку "Правого сектора". Ще один - Роман Хмара - номер 16 у списку, 1979 року народження, тимчасово безробітний.

ЦВК відмінила їхню реєстрацію у зв'язку з тим, що обидва мають непогашену судимість.

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