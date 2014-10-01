МАГАТЕ засудила спроби Росії присвоїти ядерні об'єкти в Криму

Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України.

За словами прес-аташе відомства Євгена Перебийноса, на засіданні 58-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ делегація України під керівництвом голови Держінспекції ядерного регулювання України Сергія Божка підтвердила неуклінне виконання угод про нерозповсюдження ядерної зброї.

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Також, підкреслив Перебийніс, Україна зажадала від МАГАТЕ продовжити застосовувати гарантій до ядерного матеріалу, який перебуває на території нашої країни, в тому числі в Криму.