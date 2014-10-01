МАГАТЕ засудила спроби Росії присвоїти ядерні об'єкти в Криму
01:43, 01 жовтня 2014Політика
0 0
У МАГАТЕ різко засудили намагання Росії використати агентство для встановлення контролю над українськими ядерними об'єктами на окупованому Кримському півострові.
МАГАТЕ засудила спроби Росії присвоїти ядерні об'єкти в Криму / РІА Новини
Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України.
За словами прес-аташе відомства Євгена Перебийноса, на засіданні 58-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ делегація України під керівництвом голови Держінспекції ядерного регулювання України Сергія Божка підтвердила неуклінне виконання угод про нерозповсюдження ядерної зброї.
Читайте такожУкраїна застерегла РФ від посягання на ядерні об`єкти в Криму
Також, підкреслив Перебийніс, Україна зажадала від МАГАТЕ продовжити застосовувати гарантій до ядерного матеріалу, який перебуває на території нашої країни, в тому числі в Криму.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter