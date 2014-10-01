ЦВК затвердила форму бюлетенів для голосування в одномандатних округах

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено на сьогоднішньому засіданні ЦВК.

Таким чином, Центрвиборчком встановив, що виборчі бюлетені для голосування в ОВО залежать від кількості кандидатів у народні депутати, зареєстрованих в цих округах.

Відповідно до рішення, бюлетені виготовляються за розміром: 6 (кандидатів) - 200 на 200 мм, до 11 (кандидатів) - 200 на 300 мм, до18 (кандидатів) - 200 на 400 мм, до 33 (кандидатів) - 200 на 600 мм, до 50 (кандидатів) - 200 на 800 мм, до 60 (кандидатів) - 200 на 900 мм.

Читайте такожЦВК завершила реєстрацію кандидатів в народні депутатиТекст виборчих бюлетенів для голосування на позачергових виборах в ОВО друкується державною мовою на одному аркуші світло-блакитного кольору лише з одного боку, з використанням видимих та невидимих захисних фарб, які змінюють свої характеристики під дією ультрафіолетового та інфрачервоного опромінювання, графічних захисних елементів, а також із проставленням номера виборчої дільниці захисною фарбою, що проявляється на звороті бюлетеня.

Як повідомляв УНІАН, позачергові парламентські вибори відбудуться 26 жовтня 2014 року. На виборах в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі беруть участь 29 партій.